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«Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях в вышиванке похвасталась отдыхом в Петриковке

Модель посетила домик, который в своем клипе снял Kalush

Автор: Коваленко Наталья
«Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях в вышиванке похвасталась отдыхом в Петриковке
«Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях в вышиванке похвасталась отдыхом в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah

Украинская модель Анна Неплях, которая была одной из участниц десятого сезона шоу «Холостяк», поделилась с фанами яркими кадрами со своей поездки в Петриковку. На своей странице в Инстаграм 29-летняя девушка рассказала, что в в последний раз была на экскурсии в знаменитом поселке городского типа в Днепропетровской области в 11 лет.

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Анна опубликовала подборку фото, где она позировала на фоне расписанного дома в этническом наряде, и похвасталась угощениями от местных жителей.

В разделе сторис обладательница титулов «Мисс Украина Вселенная-2021» и «Мисс Интерконтиненталь Украина-2017» написала, что побывала в домике на колесах, который в своем клипе снял Kalush, и посетила мастер-класс по росписи тарелок. Модель добавила, что мечтает построит собственный хутор с домами-мазанками с печками и автетической мебелью.

Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah
Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah
Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah
Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah
Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah
Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah
Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah
Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah
Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah
Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah

Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah
Анна Неплях в Петриковке Фото: instagram.com/neplyah

Ранее мы писали, что бывшая жена Остапчука показала, как отпраздновала 37-летие в Вене.

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Теги:
Петриковка, шоу-бизнес, Мисс Украина Вселенная, анна неплях

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