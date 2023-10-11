Победительница «Танцев со звездами» рассказала, почему назвала наследника Домиником

Автор: Коваленко Наталья

«3 годика, почти два из них в войне»: Илона Гвоздева показала сына-именинника Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая прославилась после участия в проектах «Танцуют все!» и «Танцы со звездами», отмечает день рождения младшего ребенка от предпринимателя Ивана Хомячука. 11 октября сыну пары Доминику исполняется три года.

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На своей странице в Инстаграм хореограф опубликовала видео, где собрала самые трогательные моменты с именинником. В ролике можно увидеть, как с малышом играют его мама, бабушка, дедушка, папа и старшая сестра Рия. В подписи к кадрам Гвоздева отметила, что почти два года из трех Доминик прожил в военное время.

«Сегодня тебе 3 года! Так быстро ты растешь! К сожалению, почти 2 года из них мы живем в войне, но сыночек все обязательно будет хорошо и ты вырастешь могучим украинцем с несгибаемой волей и большим добрым и храбрым сердцем! Ты мой луч надежды, счастья и веры! Мать сына — это большое счастье! Твои глаза всегда улыбаются, твои утренние поцелуи и вечерние объятия дают мне силы в течение дня и ради Вас я готова двигать горы и крутить планету, если надо. Ты мой мир. Расти нам на радость», — написала знаменитость.

Также танцовщица рассекретила, почему мальчик получил такое необычное имя. По словам Илоны, она забеременнела сыном во время отдыха в Доминиканской Республике.

«Сам Бог подарил нам тебя в Доминиканской республике и папа просто грезил твоим именем – Доминик. Кстати, твое имя происходит от латинского слова "Доминус" (лат. Dominus) — "Господь, Бог". Дай Бог тебе божьего благословения и мудрости», — обратилась к наследнику Гвоздева.

Ранее мы писали, что бывшая жена Остапчука показала, как отпраздновала 37-летие в Вене.