Звезда Marvel Флоренс Пью рассталась с бойфрендом после знакомства с его семьей

Звездная пара встречалась около года

Автор: Коваленко Наталья

Британская актриса Флоренс Пью и фотограф Чарли Гуч не смогут отпраздновать первую годовщину отношений, поскольку спустя почти год романа решили расстаться. Как пишет издание The Sun, пара разорвала отношения еще летом спустя некоторое время после того, как Гуч познакомил Пью со своей семьей.

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Сообщается, что из-за насыщенного робочего графика 27-летняя звезда фильмов «Черная вдова», «Оппенгеймер» и «Маленькие женщины» редко виделась с бойфрендом и они начали часто ссориться по телефону.

«Флоренс и Чарли знали друг друга много лет, и в конце прошлого года их отношения стали романтическими. Но это длилось недолго. График Флоренс очень плотный, и на это повлияли и другие факторы. В конце концов, летом она закончила это. Однако она не валяется и прекрасно справляется сама. Между ними нет никаких обид. Она рассказала друзьям, что одинока, но они не удивятся, если Флоренс передумает после некоторого времени разлуки», — поделился источник из окружения кинозвезды.

Напомним, что Пью и Гуч были знакомы с детства и училась в одной школе. О романе актрисы и фотографа стало известно в феврале, когда их заметили на ужине в честь Дня святого Валентина. Позже папарацци сняли их на прогулке с семьей Флоренс и на свидании в Риме.

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