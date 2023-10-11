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Тарабарова поздравила мужа с седьмой годовщиной свадьбы

Певица вышла замуж за своего концертного директора в 2016 году

Автор: Коваленко Наталья
Тарабарова поздравила мужа с седьмой годовщиной свадьбы
Тарабарова поздравила мужа с седьмой годовщиной свадьбы Фото: instagram.com/tarabarova

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова, которая в этом году была музыкальным продюсером Нацотбора на Детское Евровидение, отмечает со своим мужем годовщину свадьбы. Исполнительница хитов «Повертайся живим», «Добре з тобою», «Мені казково» и «Маніфест» официально стала женой концертного директора Алексея Бондаря 11 октября 2016 года.

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По случаю семилетия брака Светлана решила поделиться самыми трогательными моментами ее семейной жизни с Бондарем. В черно-белом ролике артистка собрала фото с праздования свадьбы, а также кадры с их тремя детьми — 5-летний Иваном, 3-летней Марией и Полиной, которой 19 октября исполнится полгода.

В подборке можно увидеть, как Тарабарова и Бондар позируют в свадебных нарядах и пробуют свадебный торт. Еще на одном фото запечатлены обручальные кольца пары и их свидетельство о браке. Видео певица сопроводила своим треком «Я кажу так».

«7 лет, как наша любовь стала еще сильнее. Спасибо за каждый день», — обратилась к мужу Тарабарова.

Ранее мы писали, что бывшая жена Остапчука показала, как отпраздновала 37-летие в Вене.

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Теги:
годовщина, шоу-бизнес, тарабарова, светлана тарабарова, Tarabarova, свадьбы звезд

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