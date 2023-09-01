Никитюк, Мишина, Гвоздева и другие украинские звезды показали себя и детей 1 сентября

Илона Гвоздева, Любава Грешанова, Ксения Мишина снялись с детьми в День знаний. Тем временем Леся Никитюк и Мария Бурмака достали из личных архивов свои кадры времен школьной линейки.

Мишина и Грешанова сводили в школу сыновей, Сумская с тонкой грустью вспомнила свои школы

В День знаний соцсети украинских публичных персон наполняются фотографиями, посвященными школе. Кто-то ведет своих потомков в учебные заведения, а кто-то углубляется в воспоминания.

Звезда украинского сериала "Роклосана" выложила чуть ли не пол школьного альбома.

"Счастливого 1 сентября! Счастливого Дня знаний! Вспоминаю с теплотой школу номер 1 в Запорожье, 4 школу в Полтаве… Все такое родное, близкое и далекое одновременно…" – подписала ретроспективу актриса.

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

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Звезда "Клятвы врача" Ксения Мишина показала кадры с сыном, у которых оставила строчки:

"Темные времена порождают сильных людей. Сильные люди порождают светлые времена. Счастливого нового победного учебного года".

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

Семью на линейке продемонстрировала и танцовщица Илона Гвоздева. А еще написала:

"Наш цветочек в доброе время. Уже третий класс, просто не верится как летит время! Пусть тебя вдохновляет школа и полученные знания придают крылья уверенности. Любим тебя".

instagram ilonagvozdeva

instagram ilonagvozdeva

instagram ilonagvozdeva

instagram ilonagvozdeva

instagram ilonagvozdeva

"Парень, которого я рожала 2 суток), который весил 2900) и долго-долго отказывался говорить какие-либо слова, кроме "мама") – мой мальчик сегодня пошел в первый класс. Я замочила слезами паркет и ковролин). Я обожаю его больше воздуха и больше всего на свете! Поздравляю всех родителей и детишек по случаю Дня знаний", – сообщила Любава Грешанова.

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

instagram lubavagreshnova

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Предложили подписчикам взглянуть на них в школьные годы также Мария Бурмака, Алексей Суханов и Леся Никитюк.

instagram mariaburmaka

instagram suhanov.official

instagram lesia_nikituk

Ранее мы писали о том, как сводили своих потомков в школу 1 сентября Лилия Ребрик и Виталина Ющенко, а также показали за партой Наталию Могилевскую.