Снежана Бабкина показала "последний Первый звонок" сына от первого брака

Первенцу Снежаны Бабкиной в ноябре этого года исполнится 17.

Снежана Бабкина ознакомила публику с нынешним видом своего сына Артура от предыдущих отношений. Она выложила совместный снимок с потомком на утопающем в зелени пути.

"Последний Первый звонок. Мой маленький-большой мальчик", – подписала снимок актриса.

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Артуру 4 ноября исполнится 17. Где именно учится первенец, Снежана Бабкина не уточнила.

instagram snezhana_babkina

Что касается детей от Сергея Бабкина, то в 2010 году Снежана родила дочь Веселину, а в 2019-м появился на свет их сын Елисей.

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