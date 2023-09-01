"Секси-форма": Соловий в мини-юбке кое-что напомнила детям и родителям

Христина Соловий по случаю Дня знаний 1 сентября "влезла" в свою форму Дрогобычской гимназии.

Христина рада, что уже не школьница

Христина Соловой поделилась мудростью у себя в инстаграме, выложив кадр в мини-юбке. 30-летняя певица напомнила в День знаний о самом важном в образовательном процессе.

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Уроженка Дрогобыча (Львовщина) надела форму гимназии родного города и обратилась к детям и родителям:

"1 сентября хочу напомнить детям и родителям: не бойтесь отличаться. Не все важные знания – внутри учебника, а оценка не определяет успех в жизни. Проделывайте свой путь, смейтесь на переменах, рисуйте цветы на полях тетрадей и дружите всегда ".

В послесловии Соловой уточнила, что именно за наряд надела. В то же время она радуется, что уже не в школе:

"P. S.: В этом году я снова влезла в свою форму Дрогобычской гимназии, а значит также буду много учиться! Но немножко радуюсь, что уже не школьница".

instagram soloviyka

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