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"Секси-форма": Соловий в мини-юбке кое-что напомнила детям и родителям

Христина Соловий по случаю Дня знаний 1 сентября "влезла" в свою форму Дрогобычской гимназии.

Автор: Дмитрий Сыч
"Секси-форма": Соловий в мини-юбке кое-что напомнила детям и родителям
Христина рада, что уже не школьница
instagram soloviyka

Христина Соловой поделилась мудростью у себя в инстаграме, выложив кадр в мини-юбке. 30-летняя певица напомнила в День знаний о самом важном в образовательном процессе.

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Уроженка Дрогобыча (Львовщина) надела форму гимназии родного города и обратилась к детям и родителям:

"1 сентября хочу напомнить детям и родителям: не бойтесь отличаться. Не все важные знания – внутри учебника, а оценка не определяет успех в жизни. Проделывайте свой путь, смейтесь на переменах, рисуйте цветы на полях тетрадей и дружите всегда ".

В послесловии Соловой уточнила, что именно за наряд надела. В то же время она радуется, что уже не в школе:

"P. S.: В этом году я снова влезла в свою форму Дрогобычской гимназии, а значит также буду много учиться! Но немножко радуюсь, что уже не школьница".

instagram soloviyka

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Ранее мы писали, что своих детей в школу повели Виталина Ющенко и Лилия Ребрик. Тем временем Наталья Могилевская сама показалась за партой.

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Теги:
1 сентября, певица, Христина Соловий, школа, шоу-бизнес, учеба

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