Дочь Ющенко, Могилевская и Ребрик посвятили новые посты Дню знаний

Виталина Ющенко и Лилия Ребрик повели в школу дочерей, тем временем Наталия Могилевская сама села за парту.

Начало осени в Украине традиционно связано с началом учебного года. 1 сентября многие причастные к образовательному процессу демонстрируют свое прямое или косвенное приобщение к знаниям в соцсетях. Вот и ряд публичных персон не обошло это участие.

Кое-кто повел потомков в школу, кое-кто и сам вспомнил, как грыз гранит науки.

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Дочь экс-президента Виктора Ющенко Виталина выставила кадр с 13-летней дочерью Андрианой из машины.

"1 Сентября! Всех учеников с почином!" – подписала она фотографию.

instagram vitalinayushchenko

Лилия Ребрик выложила несколько снимков с 11-летним первенцем Дианой, отметив:

"Врываюсь в эту осень самой красивой украиночкой-школьницей. И пусть наши дети плачут разве что из-за невыполненной домашки!"

instagram liliia.rebrik

instagram liliia.rebrik

instagram liliia.rebrik

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Тем временем 48-летняя Наталья Могилевская, вероятно, вспомнила обучение в столичной школе на Березняках.

"Поздравляю всех по случаю Дня знаний! Пока мы ходим в школу – мы мечтаем в нее не ходить. А когда стали взрослыми – вспоминаем те прекрасные времена и мечтаем хоть на день вернуться в них). Давайте напишем хотя бы по одному приятному воспоминанию о школьных временах. И пусть наша лента наполнится позитивом для наших маленьких украинцев", – обратилась народная артистка Украины.

instagram nataliya_mogilevskaya

Ранее мы писали, что к школе подготовила сына Наталья Денисенко. Но решила не вести ребенка в 1-й класс в этом году.