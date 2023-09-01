Дочь Ющенко, Могилевская и Ребрик посвятили новые посты Дню знаний
Виталина Ющенко и Лилия Ребрик повели в школу дочерей, тем временем Наталия Могилевская сама села за парту.
Начало осени в Украине традиционно связано с началом учебного года. 1 сентября многие причастные к образовательному процессу демонстрируют свое прямое или косвенное приобщение к знаниям в соцсетях. Вот и ряд публичных персон не обошло это участие.
Кое-кто повел потомков в школу, кое-кто и сам вспомнил, как грыз гранит науки.
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Дочь экс-президента Виктора Ющенко Виталина выставила кадр с 13-летней дочерью Андрианой из машины.
"1 Сентября! Всех учеников с почином!" – подписала она фотографию.
Лилия Ребрик выложила несколько снимков с 11-летним первенцем Дианой, отметив:
"Врываюсь в эту осень самой красивой украиночкой-школьницей. И пусть наши дети плачут разве что из-за невыполненной домашки!"
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Тем временем 48-летняя Наталья Могилевская, вероятно, вспомнила обучение в столичной школе на Березняках.
"Поздравляю всех по случаю Дня знаний! Пока мы ходим в школу – мы мечтаем в нее не ходить. А когда стали взрослыми – вспоминаем те прекрасные времена и мечтаем хоть на день вернуться в них).
Давайте напишем хотя бы по одному приятному воспоминанию о школьных временах. И пусть наша лента наполнится позитивом для наших маленьких украинцев", – обратилась народная артистка Украины.
Ранее мы писали, что к школе подготовила сына Наталья Денисенко. Но решила не вести ребенка в 1-й класс в этом году.