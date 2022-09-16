Карди Би сорвала овации, посетив свою школу с донатом в 0,1 млн доларов

Американская рэперша Карди Би заглянула в свое учебное заведение: ученики приняли ее весьма радушно.

Карди Би неожиданно посетила свою среднюю школу, чтобы объявить о пожертвовании в размере 100 тысяч долларов США на внешкольные мероприятия.

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На кадрах визита в школу Александра Макомба в Моррис-Хайтс в инстаграме можно увидеть, как Карди предлагает потратить деньги на "нечто веселое, возможно, на музыкальную программу".

"Эта школа значит для меня гораздо больше, чем любая другая школа, в которой я когда-либо училась. Решения, которые вы принимаете сейчас, очень важны", – отметила знаменитость.

Наряду с опубликованным видео, Карди Би поведала, что пыталась "сделать это в прошлом году, но не смогла из-за всех ковидных правил того времени".

"Эта средняя школа № 232 в Бронксе занимает особое место в моем сердце. Она превратила меня из 11-летней девочки во взрослого подростка. Дети в Бронксе должны быстро взрослеть из-за наших обстоятельств и нашей среды. Пока некоторые подростки живут в мире Диснея, эти дети должны вырасти быстро. Как и многие из этих детей, я прошла через столько всего, пока ходила в школу. Опыт, который навсегда изменил меня и сделал меня тем, кем я являюсь сегодня", – сказала артистка.

Карди надеется, что ее пожертвование позволит создать нужную внешкольную программу, которая поможет детям держаться подальше от улиц или проблемных мест и позволит им научиться чему-нибудь, что они "смогут взять с собой в жизнь".

Также благотворительница сказала, что посещала разные школы и программы в Квинсе и Бруклине.

"Мне нравится помогать детям, как только я могу", – поделилась реперша.

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