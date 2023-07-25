Дочь Юлии Леус показала фото со свадьбы с футболистом Ильей Забарным

Игрок сборной Украины по футболу и бывшая падчерица Андрея Джеджулы поженились в начале июня

Автор: Коваленко Наталья

Дочь блогерши Юлии Леус и бывшая падчерица шоумена Андрея Джеджулы Ангелина Леус показала редкие фотографии со своей свадьбы с защитником сборной Украины по футболу и игроком английского клуба «Борнмут» Ильей Забарным.

Читай также: ALEKSEEV впервые за долгое время запостил кадры со своей возлюбленной-россиянкой

Звездная пара устроила церемонию 5 июня после пяти лет отношений, но только спустя две недели сообщила об этом в соцсетях коротким видео. А на днях появились первые фотографии с праздника.

Ангелина на своей странице в Инстаграм запостила подборку, где она в роскошном свадебном платье и тиаре позирует с Ильей у алтаря. На одном из снимков можно увидеть, как молодожены получают поздравления от своих родителей, а еще на одном кадре Ангелина уже в мини-платье целует новоиспеченного мужа возле свадебного торта. Спустя сутки девушка обнародовала еще одну серию фото, чтобы показать, как прошло ее утро невесты.

Ранее мы писали, что Полтавская слила в Сеть свою первую переписку с Остапчуком.