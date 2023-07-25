АфишаАфиша
Русский Українська

Дочь Юлии Леус показала фото со свадьбы с футболистом Ильей Забарным

Игрок сборной Украины по футболу и бывшая падчерица Андрея Джеджулы поженились в начале июня

Автор: Коваленко Наталья
Дочь Юлии Леус показала фото со свадьбы с футболистом Ильей Забарным
Дочь Юлии Леус показала фото со свадьбы с футболистом Ильей Забарным ©instagram.com/angelinarr_

Дочь блогерши Юлии Леус и бывшая падчерица шоумена Андрея Джеджулы Ангелина Леус показала редкие фотографии со своей свадьбы с защитником сборной Украины по футболу и игроком английского клуба «Борнмут» Ильей Забарным.

Читай также: ALEKSEEV впервые за долгое время запостил кадры со своей возлюбленной-россиянкой

Звездная пара устроила церемонию 5 июня после пяти лет отношений, но только спустя две недели сообщила об этом в соцсетях коротким видео. А на днях появились первые фотографии с праздника.

Ангелина на своей странице в Инстаграм запостила подборку, где она в роскошном свадебном платье и тиаре позирует с Ильей у алтаря. На одном из снимков можно увидеть, как молодожены получают поздравления от своих родителей, а еще на одном кадре Ангелина уже в мини-платье целует новоиспеченного мужа возле свадебного торта. Спустя сутки девушка обнародовала еще одну серию фото, чтобы показать, как прошло ее утро невесты.

Ранее мы писали, что Полтавская слила в Сеть свою первую переписку с Остапчуком.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Андрей Джеджула, Футболисты, шоу-бизнес, Юлия Леус, дети звезд, свадьбы звезд

Статьи по теме

Звезда «Женского квартала» Вера Кекелия празднует первый день рождения младшего сына
Звезда «Женского квартала» Вера Кекелия празднует первый день рождения младшего сына
Злата Огневич прокомментировала свой актерский дебют на театральной сцене
Злата Огневич прокомментировала свой актерский дебют на театральной сцене
Рита Ора впервые показала фото со своей тайной свадьбы с Тайкой Вайтити
Рита Ора впервые показала фото со своей тайной свадьбы с Тайкой Вайтити
Даша Астафьева рассказала, почему родственники бойфренда были против их отношений
Даша Астафьева рассказала, почему родственники бойфренда были против их отношений
«Не можем найти лекарство»: сестра Селин Дион рассказала о борьбе певицы с редким заболеванием
«Не можем найти лекарство»: сестра Селин Дион рассказала о борьбе певицы с редким заболеванием
Энди Уорхол: ТОП самых знаменитых картин именинника дня
Энди Уорхол: ТОП самых знаменитых картин именинника дня

Личность дня

Осенние тренды 2023: что будет модно носить в новом сезоне

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK