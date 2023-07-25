Украинский певец встречается с участницей «ВИА Гры»

Автор: Коваленко Наталья

ALEKSEEV впервые за долгое время запостил кадры со своей возлюбленной-россиянкой Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Украинский исполнитель Никита Алексеев (ALEKSEEV) снял романтическое видео во время прогулки по Киеву со своей девушкой Ульяной Синецкой, которая с 2018 года является участницей группы «ВИА Гра».

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На своей странице в Инстаграм 30-летний артист обнародовал короткий ролик, где он нежно обнимает 27-летнюю девушку и примеряет на камеру ее солнцезащитные очки. «Ценю каждый день рядом», — лаконично подписал кадры Алексеев.

В прошлом году Никита в одном из интервью признался, что Ульяна уже четыре года живет с ним в столице Украины. Война застала девушку, когда она находилась в Европе. К любимому ей удалось попасть только на третий месяц войны. Из-за того, что у Синецкой российское гражданство, Алексееву пришлось ставить ее на учет в СБУ. Напомним, что Ульяна родом из Ханты-Мансийского автономного округа.

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