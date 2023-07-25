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Сальма Хайек поздравила Дженнифер Лопес с 54-летием, запостив их фото в молодости

Актриса обнародовала кадр, которому около 20 лет

Автор: Коваленко Наталья
Сальма Хайек поздравила Дженнифер Лопес с 54-летием, запостив их фото в молодости
Сальма Хайек поздравила Дженнифер Лопес с 54-летием, запостив их фото в молодости
Getty Images

Американкая и мексиканская кинозвезда Сальма Хайек посвятила новую публикацию в соцсети своей коллеге, актрисе и певице Дженнифер Лопес.

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24 июля по случаю 54-го дня рождения Лопес Хайек поделилась в Instagram старой фотографией, сделанной около 20 лет назад. На снимке еще молодые Сальма и именинница Дженнифер запечатлены в компании других актеров Голливуда — Сьюзен Сарандон, Бена Аффлека, Гаэля Гарсии Берналя и Эда Лимато.

«С днем рождения, Джей Ло. Прошлой ночью я совершенно неожиданно нашла эту фотографию. Думаю, это означало, что я должна поделиться ею в твой особенный день. Это заставило меня вспомнить то время, когда нам говорили, что мы не доживем. Потом сказали, что не выдержим. Продолжай сиять, чика, и продолжай наслаждаться каждой секундой!», — обратилась к Лопес в подписи к раритетному кадру Хайек.

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Теги:
Дженнифер Лопес, Сальма Хайек, шоу-бизнес, день рождения звезд

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