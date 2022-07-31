Какой церковный праздник 31 июля и что нельзя делать

Христиане чтят память мученика Емилиана Доростольского.

Автор: Шапарь Анастасия

В Омельянов день люди ходят в баню.

В воскресенье православные христиане вспоминают мученика Емилиана Доростольского. 31 июля в народе называют Омельянов день. В мире отмечают День рейнджера.

С именинами поздравляют носителей имен: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Маркел, Степан, Игнат и Любомир.

Какой церковный праздник 31 июля

Мученик Емилиан был тайным христианином и был рабом у градоначальника. В то время правил император-язычник Юлиан Отступник. Из-за жестких преследований и гонений Емилиан был разозлен, поэтому проник в капище и молотком разбил изваяния идолов, опрокинул алтари и светильники и незаметно вышел.

Свя­той Еми­ли­ан azbyka.ru

Когда язычники заметили, то начали бить случайного прохожего крестьянина. Емилиан крикнул, чтобы оставили невиновного и признался в содеянном. Святого потащили к судье Капитолину. По приказу сановника мученика долго избивали, а после осудили на сожжение. Однако огонь не тронул Емилиана, а перебросился на стоявших поблизости язычников. Костер погас, святой лег на уголь и с молитвой отошел к Богу.

Впоследствии в Константинополе была возведена церковь в честь святого мученика Емилиана, куда перенесли его святые мощи.

Традиции и обычаи 31 июля

К Омельянову дню люди завершают жатву. По окончании работ раскладывают орудия труда кругом на полосе, после чего священник отслужит молебен и окропит их святой водой.

В народе принято ходить в этот день в баню. Чтобы не рассердить дух банника, стоит входить в помещение с легким поклоном, без крестика и оставить для него мыло, веник и воду. Желательно не находиться одному в бане вечером или ночью.

Туманы увеличились - к изобилию грибов.

Если дождь - к ранней осени.

Если слышны непонятные звуки ближе к ночи - завтра будет дождь.

Если березовые листья желтеют - ждать ранней осени.

Если на ели шишки только вверху - ждать морозы не раньше января.

Если жарко - к сильным морозам в декабре.

Что нельзя делать 31 июля

Нельзя кричать.

Не стоит обижаться.

Не следует сильно трудиться.

Не нужно употреблять алкоголь.

Нельзя бездельничать.

Не стоит работать в саду.

День рейнджера

Всемирный день рейнджера, который также называют День паркового рейнджера, празднуют ежегодно 31 июля. Праздник был учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров. Цель Дня: отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе службы.

Рейнджеры заповедников – защитники дикой природы. открытые источники

Парковый рейнджер – это специалист, который занимается защитой и сохранением природоохранных зон, диких животных и среды их обитания от браконьеров и других внешних посягательств. Рейнджеры являются передовыми защитниками дикой природы.