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Наталка Денисенко ответила на жесткую критику ее фото в купальнике

Актрису захейтили за выбор пляжного наряда и демонстрацию обнаженного тела

Автор: Коваленко Наталья
Наталка Денисенко ответила на жесткую критику ее фото в купальнике
Наталка Денисенко ответила на жесткую критику ее фото в купальнике ©instagram.com/natalka_denisenko

Украинскую актрису Наталку Денисенко забросали негативными комментариями под ее недавней подборкой снимков с отдыха в Турции. 33-летняя звезда сериалов «Папаньки» и «Крепостная» опубликовала в Инстаграм фото в откровенном белом купальнике и нарвалась на критику своих подписчиков. 

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Наталку захейтили за выбор пляжного наряда, которым многим показался «безвкусным» и «ужасным». Были и те пользователи Сети, которые заявили Денисенко, что демонстрировать обнаженное тело она должна только своему мужу.

Наталку Денисенко раскритиковали за откровенный купальник ©instagram.com/natalka_denisenko
Наталку Денисенко раскритиковали за откровенный купальник ©instagram.com/natalka_denisenko

«Спасибо всем хейтерам за такую активность под моим предыдущим сообщением. Грустно конечно, что необычный купальник и естественное подтянутое тело вызывают у людей желание писать колючие комментарии, но это даже повеселило (потому что я точно знаю что именно побуждает людей писать подобное). Ведь самое главное для меня то, что сказал об этих фото мой муж», — написала актриса в следующем посте.

Кроме того, в сторис она показала, какие слова поддержки получила от своего любимого, актера и бойца ВСУ Андрея Фединчика.

Наталку Денисенко раскритиковали за откровенный купальник ©instagram.com/natalka_denisenko
Наталку Денисенко раскритиковали за откровенный купальник ©instagram.com/natalka_denisenko

Ранее мы писали, что Полтавская слила в Сеть свою первую переписку с Остапчуком.

 

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Теги:
шоу-бизнес, фото в купальнике, Наталка Денисенко

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