АфишаАфиша
Русский Українська

Экс-мужа супермодели Жизель Бюндхен заподозрили в романе с россиянкой Ириной Шейк

Футболиста Тома Брэди застукали на свидании с Ириной Шейк

Автор: Коваленко Наталья
Экс-мужа супермодели Жизель Бюндхен заподозрили в романе с россиянкой Ириной Шейк
Экс-мужа супермодели Жизель Бюндхен заподозрили в романе с россиянкой Ириной Шейк
Getty Images

Самый титулованый игрок американского футбола Том Брэди и российская модель Ирина Шейк некоторое время проводят вместе. Как пишет TMZ, 37-летняя звезда подиумов была замечены вместе с 45-летним спортсменом в его доме в Лос-Анджелесе.

Читай также: Бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер в третий раз выходит замуж

По сообщениям таблоида Брэди, который завершил свой развод с бразильской супермоделью Жизель Бюндхен в октябре 2022 года, забрал Шейк из отеля Bel-Air в пятницу, 21 июля, и отвез ее к себе домой.

Знаменитости провели большую часть выходных вместе. Кроме того, папарацци засняли момент, как Брэди гладил Шейк по лицу, когда они вместе ехали в его машине.

Источник издания рассекретил, что Том и Ирина познакомились в мае на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик на Сардинии. Пара встречается около месяца.

Напомним, что у Шейк есть 6-летняя дочь Леа от отношений с актером Брэдли Купером. Также она 5 лет была девушкой португальского футболиста Криштиану Роналду.

Ранее мы писали, что Полтавская слила в Сеть свою первую переписку с Остапчуком.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Жизель Бюндхен, Ирина Шейк, шоу-бизнес, романы звезд

Статьи по теме

Злата Огневич прокомментировала свой актерский дебют на театральной сцене
Злата Огневич прокомментировала свой актерский дебют на театральной сцене
Рита Ора впервые показала фото со своей тайной свадьбы с Тайкой Вайтити
Рита Ора впервые показала фото со своей тайной свадьбы с Тайкой Вайтити
Даша Астафьева рассказала, почему родственники бойфренда были против их отношений
Даша Астафьева рассказала, почему родственники бойфренда были против их отношений
«Не можем найти лекарство»: сестра Селин Дион рассказала о борьбе певицы с редким заболеванием
«Не можем найти лекарство»: сестра Селин Дион рассказала о борьбе певицы с редким заболеванием
50-летняя Хайди Клум с молодым мужем отпраздновала годовщину свадьбы на Капри
50-летняя Хайди Клум с молодым мужем отпраздновала годовщину свадьбы на Капри
Энди Уорхол: ТОП самых знаменитых картин именинника дня
Энди Уорхол: ТОП самых знаменитых картин именинника дня

Личность дня

Осенние тренды 2023: что будет модно носить в новом сезоне

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK