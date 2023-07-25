Экс-мужа супермодели Жизель Бюндхен заподозрили в романе с россиянкой Ириной Шейк

Футболиста Тома Брэди застукали на свидании с Ириной Шейк

Автор: Коваленко Наталья

Самый титулованый игрок американского футбола Том Брэди и российская модель Ирина Шейк некоторое время проводят вместе. Как пишет TMZ, 37-летняя звезда подиумов была замечены вместе с 45-летним спортсменом в его доме в Лос-Анджелесе.

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По сообщениям таблоида Брэди, который завершил свой развод с бразильской супермоделью Жизель Бюндхен в октябре 2022 года, забрал Шейк из отеля Bel-Air в пятницу, 21 июля, и отвез ее к себе домой.

Знаменитости провели большую часть выходных вместе. Кроме того, папарацци засняли момент, как Брэди гладил Шейк по лицу, когда они вместе ехали в его машине.

Источник издания рассекретил, что Том и Ирина познакомились в мае на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик на Сардинии. Пара встречается около месяца.

Напомним, что у Шейк есть 6-летняя дочь Леа от отношений с актером Брэдли Купером. Также она 5 лет была девушкой португальского футболиста Криштиану Роналду.

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