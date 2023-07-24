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Как мама в молодости: Риз Уизерспун удивила сходством с 23-летней дочерью

Риз Уизерспун показала новое селфи с дочерью Авой Филипп

Автор: Коваленко Наталья
Как мама в молодости: Риз Уизерспун удивила сходством с 23-летней дочерью
Как мама в молодости: Риз Уизерспун удивила сходством с 23-летней дочерью
Getty Images

Голливудская актриса Риз Уизерспун весело провела вечер в компании дочери от первого брака с Райаном Филлиппом. 47-летняя звезда «Блондинка в законе» поделилась в Instagram несколькими снимками, на которых она и ее 23-летняя наследница Ава позируют на 16-й ежегодной летней вечеринке SeaChange компании по защите водных экосистем Oceana.

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Уизерспун начала пост с очаровательного селфи, на котором она и невероятно похожая на нее Ава в гостиничных халатах готовятся к мероприятию. Также знаменитость розместила фото, где она с дочерью в нарядах одинакового цвета стояли в обнимку возле вывески с названием вечеринки.

"Идеальная летняя ночь с моей девочкой Авой Филлипп", — подписала новую публикацию Риз.

Риз Уизерспун и ее дочь Ава Фото: instagram.com/reesewitherspoon
Риз Уизерспун и ее дочь Ава Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Риз Уизерспун и ее дочь Ава Фото: instagram.com/reesewitherspoon
Риз Уизерспун и ее дочь Ава Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Ранее мы писали, что 60-летнего Джонни Деппа нашли без сознания в одном из венгерских отелей.

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Теги:
Риз Уизерспун, шоу-бизнес, дети звезд

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