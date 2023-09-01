Заботимся о здоровье: ТОП-6 продуктов, которые улучшают память

Какие продукты должны быть в рационе для сохранения отличной памяти

Автор: Мельник Анна

Человеческая память имеет свойство ослабевать и утрачиваться. Со временем некоторым становится сложно запоминать большое количество информации и долго держать ее в голове. Однако не спешите пить лекарства от забывчивости — достаточно скорректировать питание, если ситуация находится под вашим контролем. Главное правило для сохранения прекрасной памяти — питаться сбалансированно и разнообразно, отказавшись от вредных привычек. Рассказываем, какие продукты стоит включить в меню.

1. Яйца

В яйцах содержится холин — важное вещество, которое положительно влияет на нервные окончания и помогает формировать новые клетки. Чем лучше проходят нервные импульсы в мозге, тем эффективнее будет работать наша память. Отметим, что в одном большом яйце содержится 20% суточной нормы холина - 113 мг. Также в яйце много витаминов — В6, В9, В12 и D.

2. Черника

Черника фото: freepik.com

Употребление черники в пищу сказывается положительно не только на здоровье глаз. Черника помогает улучшить память, эффективно хранить и перерабатывать информацию. Более того, ее ягоды обладают мощными антиоксидантными свойствами, улучшают питание клеток мозга и защищают их от разрушения.

3. Мёд

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4. Брокколи

Мёд — невероятно важный продукт для всего организма человека. Он содержит ценные для функционирования мозгового центра серотонин, различные аминокислоты, холин, фитонциды и множество микроэлементов. К примеру, благодаря серотонину усиливается работа центра памяти в целом и улучшается настроение.

Брокколи фото: freepik.com

Брокколи, как яйца и мёд, содержат большое количество холина и витамина К. Благодаря им улучшается восприятие вербальной информации и эпизодическая память, которая фиксирует события во всех подробностях. Отметим, что овощ можно употреблять в пищу каждый день — лучше всего в запеченном виде.

5. Жирные сорта рыбы и морепродукты

Лосось, тунец, сардины, треска, креветки, устрицы, кальмары — богатые источники омега-3 жирных кислот, которые входят в состав клеточных мембран и помогают восстанавливать клетки мозга, а информации — усваиваться. В рыбе также есть вещество диметилэтаноламин, которое повышает способность обучаться и улучшает концентрацию внимания.

6. Свекла

Плоды свеклы содержат бетаин, который отвечает за концентрацию внимания, настроение и реакцию. Свекольный сок улучшает приток крови и кислорода к мозгу, благодаря чему он работает эффективнее. Чтобы память работала лучше, врачи рекомендуют выпивать до двух стаканов сока в день.

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