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Какой церковный праздник 17 апреля 2024 года - традиции и что нельзя делать

Христиане вспоминают преподобного чудотворца Зосиму.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 17 апреля 2024 года - традиции и что нельзя делать
Пре­по­доб­ный Зо­си­ма, игу­мен Со­ло­вец­кий
azbyka.ru

В среду, 17 апреля, православные христиане чтят память преподобного чудотворца Зосимы. В народном календаре этот день прозвали Зосима пчельник. Его вспоминают 17 апреля по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 30 апреля. 17 апреля в Украине празднуют День пожарной охраны, Международный день кофе (День эспрессо), Международный день поэзии хайку. 

С днем ангела поздравляют обладателей имен: Адриан, Анания, Георгий (Юрий, Егор), Семен, Александр.

Какой церковный праздник 17 апреля

Святой Зосима с детства увлекался благочестивой и духовной жизнью. В юношестве он познакомился с иноком Германом, который жил на Соловецком острове. Вместе с ним они возвели в 1436 году келью, куда со временем начали приходить ученики и иноки. В тандеме верующие построили храм, а Зосиму поставили игуменом. С тех пор святой получил известность как защитник христианской веры и духовный наставник.

Известно, что Зосима отошел к Богу в 1478 году.

Пре­по­доб­ный Зо­си­ма
Пре­по­доб­ный Зо­си­ма
azbyka.ru

Традиции и обычаи 17 апреля

Святого просили в молитве о здоровье пчел, а пасеку окропляли святой водой. Наблюдали за растениями, на которые садятся пчелы. Люди верили, что именно они наиболее уродят. 

Огородники занимались в этот день посевом моркови и свеклы, готовили из этих овощей блюда. 

  • Если пчелы практически не летают - меда будет мало.
  • Если на ольхе много сережек - к урожаю овса.
  • Если утром дождливо - к солнечному дню. 

Что нельзя делать 17 апреля

  • Нельзя рассказывать свои сны.
  • Не нужно печь хлеб.
  • Не стоит купаться в реке.
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