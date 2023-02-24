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«Горжусь украинскими корнями»: Кэтрин Винник записала видеообращение в вышиванке

Ролик со звездой «Викингов» опубликовала платформа United24

Автор: Коваленко Наталья
«Горжусь украинскими корнями»: Кэтрин Винник записала видеообращение в вышиванке
«Горжусь украинскими корнями»: Кэтрин Винник записала видеообращение в вышиванке
Getty Images

Фандрайзинговая платформа United24, которая во время войны собирает деньги на медицинскую помощь, оборону, разминирование и восстановления инфраструктуры Украины, анонсировала видеообращения мировых знаменитостей со словами поддержки к годовщине вторжения РФ.

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Одной из первой видео записала канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник. 45-летняя звезда сериалов «Викинги» и «Бескрайнее небо» и фильмов «Темная башня», «Заступник» и «Фальшивомонетчик» заявила, что гордится своими украинскими корнями. О солидарности с родиной своих предков актриса объявила в вышиванке. Несколько фраз Кэтрин произнесла на украинском языке.

«Привет, дорогие украинцы. Меня зовут Кэтрин Винник (Катерина Анна Винницкая). Я горжусь своими украинскими корнями. 24 февраля ознаменовало один год с начала войны в Украине. Никогда в самых безумных своих мыслях я не могла представить, что мое украинское наследие, моя семья, мои друзья, мои соседи будут под постоянной угрозой. И сейчас спустя 365 дней я здесь, чтобы сказать, что я солидарна с Украиной. Украина, с тобой моя поддержка, мои молитвы и моя борьба. Ты не одна. Слава Украине!», — сказала знаменитость в ролике.

Напомним, что дедушки и бабушки Кэтрин были родом из Галиции (современные Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области). В 40-х годах они были вынуждены бежать от советских властей сначала в Германию, а затем в Канаду. Один из дедушек актрисы даже был сечевым стрельцом. До восьми лет Винник разговаривала только на украинском языке.

В первые месяцы войны Кэтрин вместе со своей мамой создала в Канаде благотворительный фонд для помощи украинцам.

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Теги:
шоу-бизнес, война в Украине, Кэтрин Винник, украинские корни

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