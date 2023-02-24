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Номинант на «Оскар-2023» Пол Мескаль заявил, что его домогалась фанатка

Женщина начала приставать к актеру после того, как он согласился сделать с ней селфи

Автор: Коваленко Наталья
Номинант на «Оскар-2023» Пол Мескаль заявил, что его домогалась фанатка
Номинант на «Оскар-2023» Пол Мескаль заявил, что его домогалась фанатка
Getty Images

Ирландский актер Пол Мескаль, который стал известен после роли Коннелла Уордрена в мини-сериале «Нормальные люди», рассказал об инциденте с поклонницей в Лондоне.

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В интервью ES Magazine 27-летний претендент на звание лучшего актера года на «Оскаре-2023» за фильм Aftersun заявил, что его домогалась фанатка. Девушка попросила Мескаля сделать совместное селфи и во время фотографирования положила ему руку на ягодицы.

По словам Пола, это произошло возле театра «Алмейда», где он играет в спектакле американского драматурга Теннесси Уильямса «Трамвай "Желание"». Сперва актер решил, что фанатка не нарочно прикоснулась к его ягодицам, поэтому решил отстраниться, но рука девушки «последовала за ним».

«Я помню, как напрягся и почувствовал что-то вроде ярости. Я повернулся к ней и сказал: «Что ты делаешь? Убери свою руку от моей задницы. Это было так грубо, жутко», — поделился номинант на «Оскар».

Ранее мы писали, что известный рэпер R. Kelly получил 20 лет тюремного заключения.

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Теги:
Оскар, сексуальные домогательства, шоу-бизнес, Пол Мескал

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