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Клопотенко признался, с какими блюдами у него ассоциируются Зеленский и Порошенко: Борщ и пундык

Ресторатор сконцентрировано подошел к вопросу.

Автор: Шапарь Анастасия
Клопотенко признался, с какими блюдами у него ассоциируются Зеленский и Порошенко: Борщ и пундык
Евгений Клопотенко.
instagram klopotenko

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко признался, с какими блюдами отечественной кухни ассоциирует президентов Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского. В интервью "Ґрунту" кулинар признался, что нужно подумать, после чего рассмеялся.

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После паузы Клопотенко заявил, что "Зеленский точно должен ассоциироваться с борщом". На уточняющий вопрос, какой именно борщ, со смехом Евгений ответил, что с зеленым.

Предшественник Зеленского, Петр Порошенко, ассоциируется у Клопотенко с выпечкой.

"Порошенко – он такой, как пундыки. Хорошее тесто, ты его жаришь, вкусное, прикольное, но это пундык. Не очень полезный, немного вредный, но это пундычек," - высказался Евгений.

Ранее мы писали, что Клопотенко признался, чтобы приготовил Путину, будь это последний ужин в жизни диктатора.

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Теги:
украинская кухня, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Евгений Клопотенко

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