После ранения на фронте: Актер Линартович показал фото во время эвакуации

Десантник получил контузию и осколочное ранение.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский актер Дмитрий Линартович с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины пошел добровольцем в ВСУ. На фронте воин служил в качестве разведчика в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Стало известно, что Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар Донецкой области - тяжелую контузию и осколочное ранение.

Читай также: Актер Дмитрий Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар

В Фейсбуке Дмитрий показал первое селфи после новости о ранении, которое сделал в эвакуационном поезде. На фото видно, что у десантника сильно пострадал правый глаз. Однако, дух на подъеме - Линартович находит в себе силы улыбнуться.

"Поезд для тяжело раненых от ВСУ. Спасибо, врачам и ВСУ за заботу! Я все время в пути. Первые попытки улыбнуться. И помните, что мы побеждаем, потому что наша украинская нация несокрушима!" - подписал снимок звездный военный.

Линартович был тяжело ранен в боях за город Соледар. facebook

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский произнес мощную речь на "Золотом глобусе 2023".