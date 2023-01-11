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После ранения на фронте: Актер Линартович показал фото во время эвакуации

Десантник получил контузию и осколочное ранение.

Автор: Шапарь Анастасия
После ранения на фронте: Актер Линартович показал фото во время эвакуации
Дмитрий Линартович пошел добровольцем.
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Украинский актер Дмитрий Линартович с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины пошел добровольцем в ВСУ. На фронте воин служил в качестве разведчика в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Стало известно, что Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар Донецкой области - тяжелую контузию и осколочное ранение.

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В Фейсбуке Дмитрий показал первое селфи после новости о ранении, которое сделал в эвакуационном поезде. На фото видно, что у десантника сильно пострадал правый глаз. Однако, дух на подъеме - Линартович находит в себе силы улыбнуться. 

"Поезд для тяжело раненых от ВСУ. Спасибо, врачам и ВСУ за заботу! Я все время в пути. Первые попытки улыбнуться. И помните, что мы побеждаем, потому что наша украинская нация несокрушима!" - подписал снимок звездный военный. 

Линартович был тяжело ранен в боях за город Соледар.
Линартович был тяжело ранен в боях за город Соледар.
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Теги:
актер, украинская армия, Война в Киеве

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