Друзья актера опубликовали первое видео с ним после ранения

Автор: Коваленко Наталья

Актер Дмитрий Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар Фото: instagram.com/dmitrolinartovich

Звезда фильмов «Обмен», «Толока» и «Тот, кто прошел сквозь огонь» Дмитрий Линартович получил контузию и серьезные травмы на войне.

Как сообщило Госкино, актера ранили во время боев в Соледаре Донецкой области. На фронте Линартович служит разведчиком 46-й ОДШБ.

Позже друзья Дмитрия опубликовали первое видео с ним, где можно увидеть, как он выглядит после ранения.

Ранее мы обнародовали список всех победителей премии «Золотой глобус-2023».