На "Золотом глобусе" показали мощное обращение Зеленского: Третьей мировой войны не будет, это не трилогия

В Лос-Анджелесе прошла престижная премия.

Автор: Шапарь Анастасия

В ночь на 11 января в Лос-Анджелесе прошла 80-я церемония премии "Золотой глобус". На конкурсе был актер Шон Пенн, который представил видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Цитаты украинского лидера разлетелись по всему миру.

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Владимир Александрович начал свою мощную речь с упоминания основания премии в 1943 году, когда человечество уже было уставшим от войны.

"Впереди были еще битвы и слезы, именно тогда появилась премия "Золотой Глобус". Сейчас 2023 год. Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется. Впереди еще битвы и слезы, но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году, – это вы. Свободные люди свободного мира," - отметил Зеленский.

Также президент Украины упомянул одну из главных тем в мире - назревающую Третью мировую войну. Зеленский выразил уверенность, что украинцы смогут остановить российских боевиков.

"Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет, это не трилогия. Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле," - подчеркнул лидер Украины.

Присутствующие на "Золотом глобусе" выслушали речь Владимира Зеленского и аплодировали.