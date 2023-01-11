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Отец Киркорова опроверг, что сыну-путинисту все равно на санкции Зеленского

Также Бедрос Киркоров назвал Украину "республикой".

Автор: Шапарь Анастасия
Отец Киркорова опроверг, что сыну-путинисту все равно на санкции Зеленского
Филипп Киркоров поддерживает кровавую войну против Украины.
открытые источники

Российский певец Филипп Киркоров поддерживает войну России против Украины и российского диктатора Владимира Путина. На днях президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против артистов-путинистов, в том числе и против Киркорова. Артист отреагировал на санкции, заявив, что ему все равно. 

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В комментарии для россСМИ его отец, Бедрос Киркоров, опроверг слова сына-путиниста. По его словам, Филиппу жаль "терять Украину". Однако Киркоров-старший поспешил добавить, то его сын - патриот России, и назвал Украину "республикой". Вероятно, семья Киркоровых полностью руководствуется пропагандистскими методичками. 

Бедрос Киркоров вспомнил, как его сына раньше встречали тепло в Украине. Сейчас же российские боевики этот народ убивают. 

"Ему жаль, что он потерял такую республику, где каждый раз гастролировал с удовольствием. Его там встречали, он – народный артист Украины. Он с уважением относится к предыдущему правительству, которое дало ему эти возможности и звание," - заявил путинист Киркоров-старший.

Ранее мы писали, что Ефросинина вспомнила, как раньше Киркоров признавался в любви Украине. 

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Теги:
Россия, Филипп Киркоров, Владимир Зеленский, Киркоров, шоу-бизнес, санкции

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