Ефросинина о Киркорове: Не может же так отразить память, как он обожал Украину

Зеленский ввел санкции против Киркорова и других путинистов.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская ведущая Маша Ефросинина отреагировала на ответ российского певца Филиппа Киркорова на введенные Владимиром Зеленским санкции против него и других санкций. Поклонник Путина заявил, что якобы его песни невозможно запретить в Украине, а санкции - "признание таланта".

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В сториз Инстаграма Ефросинина призналась, что не читала пост Киркорова, но хотела бы при случаи взглянуть ему в глаза.

"Все никак не могу понять, как все эти люди живут в согласии с собой на протяжении всего нападения их страны на Украину, которую они называли своим вторым домом!" – высказалась ведущая.

Мария задалась вопросом, как путинисты смотрят на себя в зеркало и в глаза детей, назвав их извергами. Теледива подчеркнула, что ранее Киркоров признавался в любви Украине.

"Ну не может же так отразить память! Как он обожал Украину, не вылезал из Киева. Какие дифирамбы пел Зеленскому. Не стесняясь, просил, чтобы ему дали роль в еще одной части "Любви в большом городе". Как со сцены признавался в любви своим поклонникам и постоянно намекал, что мечтает о звании народного," - отметила Ефросинина.

instagram mashaefrosinina

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