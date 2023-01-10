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Ефросинина о Киркорове: Не может же так отразить память, как он обожал Украину

Зеленский ввел санкции против Киркорова и других путинистов.

Автор: Шапарь Анастасия
Ефросинина о Киркорове: Не может же так отразить память, как он обожал Украину
Филипп Киркоров поддерживает кровавую войну против Украины.
открытые источники

Украинская ведущая Маша Ефросинина отреагировала на ответ российского певца Филиппа Киркорова на введенные Владимиром Зеленским санкции против него и других санкций. Поклонник Путина заявил, что якобы его песни невозможно запретить в Украине, а санкции - "признание таланта".

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В сториз Инстаграма Ефросинина призналась, что не читала пост Киркорова, но хотела бы при случаи взглянуть ему в глаза.

"Все никак не могу понять, как все эти люди живут в согласии с собой на протяжении всего нападения их страны на Украину, которую они называли своим вторым домом!" – высказалась ведущая.

Мария задалась вопросом, как путинисты смотрят на себя в зеркало и в глаза детей, назвав их извергами. Теледива подчеркнула, что ранее Киркоров признавался в любви Украине. 

"Ну не может же так отразить память! Как он обожал Украину, не вылезал из Киева. Какие дифирамбы пел Зеленскому. Не стесняясь, просил, чтобы ему дали роль в еще одной части "Любви в большом городе". Как со сцены признавался в любви своим поклонникам и постоянно намекал, что мечтает о звании народного," - отметила Ефросинина.

instagram mashaefrosinina

Ранее мы писали, что Павел Зибров думает о Повалий, с которой дружил 28 лет. 

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Теги:
Маша Ефросинина, Филипп Киркоров, шоу-бизнес

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