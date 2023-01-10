Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя

Певица опубликовала очередной странный пост.

Автор: Шапарь Анастасия

Американская певица Бритни Спирс вновь напугала поклонников своим психологическим состоянием. В Инстаграме звезда опубликовала фото в образе невесты и заявила о свадьбе с самой собой.

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Бритни появилась на фото в шелковом платье и фате.

"Снова день, когда я вышла замуж за себя! Просто другой снимок," - подписала и закрыла возможность комментировать Спирс.

instagram britneyspears

К слову, фото в этом же наряде звезда публиковала уже в аккаунте 5 января.

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