АфишаАфиша
Русский Українська

Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя

Певица опубликовала очередной странный пост.

Автор: Шапарь Анастасия
Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя
Бритни Спирс.
instagram britneyspears

Американская певица Бритни Спирс вновь напугала поклонников своим психологическим состоянием. В Инстаграме звезда опубликовала фото в образе невесты и заявила о свадьбе с самой собой.

Читай также: Бритни Спирс продает особняк, который приобрела после свадьбы - СМИ

Бритни появилась на фото в шелковом платье и фате.

"Снова день, когда я вышла замуж за себя! Просто другой снимок," - подписала и закрыла возможность комментировать Спирс.

instagram britneyspears

К слову, фото в этом же наряде звезда публиковала уже в аккаунте 5 января.

Ранее мы писали, готова ли Астафьева продать обнаженные фото ради помощи Украине.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Бритни Спирс, свадьба, новости Голливуда

Статьи по теме

Бритни Спирс отреагировала на скандал в ресторане: Так польщена, что они говорят обо мне как о маньяке
Бритни Спирс отреагировала на скандал в ресторане: Так польщена, что они говорят обо мне как о маньяке
Пике иронично отреагировал на песню-дисс Шакиры
Пике иронично отреагировал на песню-дисс Шакиры
Шварценеггер показал свою тренировку в зале
Шварценеггер показал свою тренировку в зале
Спирс устроила танцы в мини с непристойными жестами
Спирс устроила танцы в мини с непристойными жестами
После дисса на Пике: Шакира поставила куклу-ведьму напротив дома экс-свекрови
После дисса на Пике: Шакира поставила куклу-ведьму напротив дома экс-свекрови
Крещенский сочельник 18 января - традиции и что нельзя делать
Крещенский сочельник 18 января - традиции и что нельзя делать

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монарха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK