«Золотой глобус-2023»: ТОП-10 лучших образов звезд с красной дорожки
Какими нарядами знаменитости удивили публику на премии
Читай также: «Золотой глобус-2023»: список всех победителейЭтой ночью состоялась юбилейная 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Мировые звезды получили свои заслуженные награды, а мы предлагаем рассмотреть самые лучшие образы, в которых они блистали на красной дорожке. Элегантность, сдержанность, лаконичность - так можно описать наряды присутствующих. Никакого эпатажа и эксцентричности.
Пожалуй, больше всех произвела впечатление Марго Робби, которая ещё не отошла от образа Барби после съемок в фильме об этой культовой кукле. Сальма Хайек и Джессика Честейн сделали ставку на похожие полупрозрачные платья, а суперпопулярная Дженна Ортега решила отойти от готического стиля своей героини Уэнсдэй Аддамс, представ в нежном женственном образе. Аfisha.bigmir.net составила собственный рейтинг лучших образов на премии «Золотой глобус-2023».
Марго Робби
Джессика Честейн
Рианна
Лили Джеймс
Хайди Клум
Сальма Хайек
Дженна Ортега
Аня Тейлор-Джой
Селена Гомес
Анджела Бассет
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