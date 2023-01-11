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«Золотой глобус-2023»: ТОП-10 лучших образов звезд с красной дорожки

Какими нарядами знаменитости удивили публику на премии

Автор: Мельник Анна
«Золотой глобус-2023»: ТОП-10 лучших образов звезд с красной дорожки
«Золотой глобус-2023»: ТОП-10 лучших образов звезд с красной дорожки
Getty Images

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Этой ночью состоялась юбилейная 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Мировые звезды получили свои заслуженные награды, а мы предлагаем рассмотреть самые лучшие образы, в которых они блистали на красной дорожке. Элегантность, сдержанность, лаконичность - так можно описать наряды присутствующих. Никакого эпатажа и эксцентричности.

Пожалуй, больше всех произвела впечатление Марго Робби, которая ещё не отошла от образа Барби после съемок в фильме об этой культовой кукле. Сальма Хайек и Джессика Честейн сделали ставку на похожие полупрозрачные платья, а суперпопулярная Дженна Ортега решила отойти от готического стиля своей героини Уэнсдэй Аддамс, представ в нежном женственном образе. Аfisha.bigmir.net составила собственный рейтинг лучших образов на премии «Золотой глобус-2023».

Марго Робби

Марго Робби
Марго Робби
Getty Images

Джессика Честейн

Джессика Честейн
Джессика Честейн
Getty Images

Рианна

Лили Джеймс

Лили Джеймс
Лили Джеймс
Getty Images

Хайди Клум

Хайди Клум
Хайди Клум
Getty Images

Сальма Хайек

Дженна Ортега

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Getty Images

Селена Гомес

Анджела Бассет

Анджела Бассет
Анджела Бассет
Getty Images

Ранее голливудский актер Брэд Питт назвал свою самую любимую секс-сцену в кино.

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Теги:
Золотой глобус, Джессика Честейн, Сальма Хайек, Марго Робби, Селена Гомеc

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