«Золотой глобус-2023»: ТОП-10 лучших образов звезд с красной дорожки

Какими нарядами знаменитости удивили публику на премии

Автор: Мельник Анна

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Этой ночью состоялась юбилейная 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Мировые звезды получили свои заслуженные награды, а мы предлагаем рассмотреть самые лучшие образы, в которых они блистали на красной дорожке. Элегантность, сдержанность, лаконичность - так можно описать наряды присутствующих. Никакого эпатажа и эксцентричности.

Пожалуй, больше всех произвела впечатление Марго Робби, которая ещё не отошла от образа Барби после съемок в фильме об этой культовой кукле. Сальма Хайек и Джессика Честейн сделали ставку на похожие полупрозрачные платья, а суперпопулярная Дженна Ортега решила отойти от готического стиля своей героини Уэнсдэй Аддамс, представ в нежном женственном образе. Аfisha.bigmir.net составила собственный рейтинг лучших образов на премии «Золотой глобус-2023».

Марго Робби

Марго Робби Getty Images

Джессика Честейн

Джессика Честейн Getty Images

Рианна

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rihanna Fan Page (@bapgalriri)

Лили Джеймс

Лили Джеймс Getty Images

Хайди Клум

Хайди Клум Getty Images

Сальма Хайек

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CLASSY WOMEN MAX (@classywomenmax)

Дженна Ортега

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Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой Getty Images

Селена Гомес

Анджела Бассет

Анджела Бассет Getty Images

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