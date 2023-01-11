Голливудский актер Брэд Питт назвал свою самую любимую секс-сцену в кино

Питту понравилось сниматься с Шэлейн Макколл

Автор: Коваленко Наталья

В фильмографии американского актера Брэда Питта есть несколько довольно известных сексуальных сцен. Одна из самых знаменитых — с его бывшей женой Анджелиной Джоли в картине «Мистер и миссис Смит». Но, как выяснилось, эта сцена Питта не является его самой любимой.

Читай также: Памела Андерсон вспоминает о слитом секс-видео в трейлере документального фильма о ней

В интервью журнала W Best Performances 59-летняя знаменитость признался, что его любимый момент страсти на экране был в мыльной опере «Даллас».

«Это было бы в шоу «Даллас». Приходилось валяться на сене в сарае. Я не думаю, что у меня была линия. Я просто катался и резвился», — вспомнил актер.

Брэд появился в четырех эпизодах сериала в 1987- 1988 годах в роли Рэнди, бойфренда Чарли Уэйд, персонажа актрисы Шэлейн Макколл. Стоит отметить, что Шэлейн в реальной жизни тоже встречалась с Питтом, когда ей было 15 лет, а ему 24.

Шэлейн Макколл и Брэд Питт imdb

Ранее мы опубликовали список всех победителей премии «Золотой глобус-2023».