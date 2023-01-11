Netflix выпустил первый трейлер киноленты «Памела, история любви»

Автор: Коваленко Наталья

Памела Андерсон вспоминает о слитом секс-видео в трейлере документального фильма о ней

Популярный стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер документального фильма о 55-летней актрисе и модели Памеле Андерсон — «Памела, история любви».

В двохминутном ролике, который начинается с песни группы The Cardigans — Lovefool, звезда «Спасателей Малибу» вспоминает о событиях после утечки секс-видео 90-х с ней и ее тогдашним мужем Томми Ли

«Я заблокировала эту украденную запись из своей жизни, чтобы выжить. И теперь, когда все это снова всплывает, меня тошнит», — сказала Андерсон.

В документалке знаменитость хочет рассказать свою собственную историю с интимными подробностями от момента, когда она еще была девушкой из маленького городка и до признания ее международным секс-символом.

«Я хочу впервые взять под контроль повествование. Я не чувствовала, что меня уважают. Мне пришлось делать карьеру на оставшихся кусках, но я не девица в беде. Я попадала в сумасшедшие ситуации и выживала в них», — отметила звезда.

Последняя минута трейлера заполнена изображениями Андерсон в разгар ее карьеры в «Спасателях Малибу», отрывками из интервью 90-х и ее выступлением в бродвейском мюзикле в Чикаго в прошлом году.

Премьера картины «Памела, история любви» запланирована на 31 января. В роли одного из продюсеров проекта выступил старший сын Андерсон, 26-летний Брэндон. В дополнение к документалке также будут выпущены мемуары актрисы «С любовью, Памела».

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