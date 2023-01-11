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Дженна «Уэнсдэй» Ортега восхитила новым цветом волос на премии «Золотой глобус-2023»

Юная звезда в роскошном образе на красной дорожке премии

Автор: Мельник Анна
Дженна «Уэнсдэй» Ортега восхитила новым цветом волос на премии «Золотой глобус-2023»
Дженна «Уэнсдэй» Ортега
Getty Images

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В ночь на 11 января в Беверли-Хиллз состоялась юбилейная восьмидесятая церемония вручения премии «Золотой глобус-2023». На красной дорожке звезды сияли ярче бриллиантов, но особое внимание к себе привлекла юная актриса Дженна Ортега, которая сыграла эксцентричную Уэнсдей Аддамс в одноименном сериале «Уэнсдэй».

На торжественном вечере Дженнна предстала в очень женственном и нежном образе. Актриса надела летящее платье бежево-коричневого оттенка с голым животом, а многочисленные колье гармонично дополнили образ. Получилась полная противоположность Уэнсдей, которая предпочитает мрачный стиль в одежде. Особое внимание стоит обратить на цвет волос звезды: клубничный оттенок постепенно становится главным трендом в окрашивании волос в 2023 году. Отметим, что клубничное окрашивание — это не только розовые волосы. Каштановый оттенок с красно-рыжим отливом тоже назван в честь ягоды — «strawberry brown».

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