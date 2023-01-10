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С чем сочетать удлиненный пуховик черного цвета: модный пример от Карли Клосс

Как утеплиться, но при этом выглядеть стильно.

Автор: Мельник Анна
С чем сочетать удлиненный пуховик черного цвета: модный пример от Карли Клосс
Карли Клосс
Getty Images

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В этом сезоне укороченные варианты пуховиков считаются самыми актуальными, но вы видели погоду за окном? Оставим эту тенденцию для более теплых дней. Так считает и популярная американская супермодель Карли Клосс, которая для прогулки по Нью-Йорку выбрала удлиненный пуховик в черном цвете. Бывший "ангел" Victoria's Secret подсказывает, с чем носить базовую модель, дабы выглядеть стильно этой зимой.

К пуховику Карли подобрала черный лонгслив, темные прямые джинсы и удлиненный шерстяной кардиган. В качестве обуви 30-летняя звезда подиумов предпочла сапоги с коричневыми вставками на небольшом каблуке. Получился очень уютный зимний аутфит, в котором вы точно не замерзнете. Не забыла модель и про главный аксессуар для холодной поры: универсальная шапка бини удачно дополнила образ знаменитости.

Ранее Эльза Хоск показала самую модную сумку сезона.

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Теги:
стиль, Карли Клосс, пуховик

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