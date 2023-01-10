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Какие серьги будут в тренде в 2023 году: показывает Хейли Бибер

Вдохновляемся выбором Хейли.

Автор: Мельник Анна
Какие серьги будут в тренде в 2023 году: показывает Хейли Бибер
Хейли Бибер
Getty Images

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Всемирно известная супермодель Хейли Бибер — одна из главных инфлюенсеров в мире моды. Ее образами вдохновляются миллионы девушек по всему миру, а некоторые и вовсе считают манекенщицу одной из самых стильных зарубежных звезд. Так, Хейли в очередной раз вдохновила безупречным вкусом, выбрав для своего аутфита очень модные серьги, которые точно станут трендом 2023 года.

На одном из новых фото жена Джастина Бибера позирует в эффектных серьгах-клипсах из золота и камней. Такой аксессуар гармонично впишется в любой образ, сделав из вас настоящую модницу, которая разбирается в современных тенденциях. Кстати, модель практически всегда подбирает к своим нарядам классические серьги-кольца, но в этот раз звезда немного изменила собственным правилам, что у нее очень круто получилось.

Ранее Дуа Липа показала модный дизайн ногтей, который стоит повторить.

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Теги:
стиль, тренды, Хейли Болдуин

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