АфишаАфиша
Русский Українська

После микроинсульта: Хейли Бибер пожаловалась на проблемы с психикой

Супермодель пожаловалась на ПТСР.

Автор: Шапарь Анастасия
После микроинсульта: Хейли Бибер пожаловалась на проблемы с психикой
Хейли Бибер.
instagram

Американская топ-модель Хейли Бибер в марте 2022 года попала в больницу с подозрением на микроинсульт. Если физическое здоровье не пострадало - но не ментальное. В подкасте The Run-Through With Vogue звезда пожаловалась на ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).

Читай также: "Не ребенок": Хейли Бибер рассказала о проблемах со здоровьем

Хейли призналась, что ей долго пришлось восстанавливаться.

"Я боролась с большим беспокойством и с небольшим посттравматическим стрессовым расстройством из-за страха, что это произойдет снова. Это было такое ощущение, которое я больше никогда не хочу испытывать. Так страшно, так неприятно, что сбивало с толку во всех отношениях, какие вы только можете себе представить," - рассказала Бибер. 

Супермодель поблагодарила людей, которые помогли ей справиться с проблемами со здоровьем: "Я просто очень благодарна за то, что у меня были замечательные врачи, медсестры и люди, которые помогли мне разобраться в том, что произошло на самом деле".

Ранее мы писали, что Цыбульская попробовала стояние по гвоздям. 

Читайте нас в Google.News
Теги:
новости Голливуда, проблемы со здоровьем, Хейли Болдуин

Статьи по теме

Бритни Спирс отреагировала на скандал в ресторане: Так польщена, что они говорят обо мне как о маньяке
Бритни Спирс отреагировала на скандал в ресторане: Так польщена, что они говорят обо мне как о маньяке
Пике иронично отреагировал на песню-дисс Шакиры
Пике иронично отреагировал на песню-дисс Шакиры
Шварценеггер показал свою тренировку в зале
Шварценеггер показал свою тренировку в зале
После дисса на Пике: Шакира поставила куклу-ведьму напротив дома экс-свекрови
После дисса на Пике: Шакира поставила куклу-ведьму напротив дома экс-свекрови
Шакира обратилась к Пике в новой песне: Поменял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex на Casio
Шакира обратилась к Пике в новой песне: Поменял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex на Casio
Самая модная повседневная вещь 2023: показывает Хейли Бибер
Самая модная повседневная вещь 2023: показывает Хейли Бибер

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монарха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK