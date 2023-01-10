После микроинсульта: Хейли Бибер пожаловалась на проблемы с психикой

Супермодель пожаловалась на ПТСР.

Автор: Шапарь Анастасия

Американская топ-модель Хейли Бибер в марте 2022 года попала в больницу с подозрением на микроинсульт. Если физическое здоровье не пострадало - но не ментальное. В подкасте The Run-Through With Vogue звезда пожаловалась на ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).

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Хейли призналась, что ей долго пришлось восстанавливаться.

"Я боролась с большим беспокойством и с небольшим посттравматическим стрессовым расстройством из-за страха, что это произойдет снова. Это было такое ощущение, которое я больше никогда не хочу испытывать. Так страшно, так неприятно, что сбивало с толку во всех отношениях, какие вы только можете себе представить," - рассказала Бибер.

Супермодель поблагодарила людей, которые помогли ей справиться с проблемами со здоровьем: "Я просто очень благодарна за то, что у меня были замечательные врачи, медсестры и люди, которые помогли мне разобраться в том, что произошло на самом деле".

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