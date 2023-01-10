Цыбульская показала, как встала на гвозди: Горжусь собой

Звезда рассказала об эмоциях от стояния босой на гвозди.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Оля Цыбульская решила попробовать стояние по гвоздям. В Телеграм-канале звезды появилось фото и первые эмоции от процедуры.

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Цыбульская призналась, что очень гордится собой, но это было болезненно.

"Ибо я приняла эту боль. Потому что поняла, что сила не в жесткости лба, а внутреннем стержне и принятии того, что изменить не можешь. Я жива. Счастлива. Благодарна и вдохновлена," - подчеркнула певица.

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