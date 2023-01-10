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Цыбульская показала, как встала на гвозди: Горжусь собой

Звезда рассказала об эмоциях от стояния босой на гвозди.

Автор: Шапарь Анастасия
Цыбульская показала, как встала на гвозди: Горжусь собой
Оля Цыбульская.
instagram cybulskaya

Украинская певица Оля Цыбульская решила попробовать стояние по гвоздям. В Телеграм-канале звезды появилось фото и первые эмоции от процедуры.

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Цыбульская призналась, что очень гордится собой, но это было болезненно. 

"Ибо я приняла эту боль. Потому что поняла, что сила не в жесткости лба, а внутреннем стержне и принятии того, что изменить не можешь. Я жива. Счастлива. Благодарна и вдохновлена," - подчеркнула певица.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс вышла замуж за себя.

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Теги:
шоу-бизнес, Оля Цибульская

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