Полякова призналась, будет ли петь в будущем на русском

Полякова перешла на украинский язык с начала полномасштабной войны.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Оля Полякова перешла на украинский язык после начала полномасштабной войны. До 24 февраля артистка была русскоговорящей. В интервью Святославу Гринчуку звезда призналась, что "украинизовалась" даже в повседневной жизни.

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Младшая дочь певицы Алиса перешла на украинский и домашних заставляет говорить на государственном языке, а также исправляет, когда кто-то из родных делает ошибки в произношении. Изменения произошли и в творчестве Поляковой. Артистка отреклась от песен на русском.

Старые хиты она перевела на украинский, а новые треки звезда пишет на родном и английском языках.

"Я больше не пою на русском, потому что я все свои хиты перевела на украинский. Новые песни пишутся исключительно на украинском языке, на английском тоже пишутся," - сообщила Оля.

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