Илон Маск блокирует аккаунты своих хейтеров в Твиттере

Под "санкции" попали журналисты мировых изданий, которые его критиковали.

Автор: Шапарь Анастасия

Миллиардер, создатель Tesla и с недавних пор владелец социальной сети Твиттер - Илон Маск - борется со своими критиками. Он заблокировал аккаунты иностранных журналистов, которые критиковали инженера или его решения.

В частности, под блокировку попали журналисты изданий CNN, Washington Post, Mashable и New York Times. Такое решение Маска связывают с недавней статьей, где Твиттер заблокировал страничку, на которой разместили геолокацию частного самолета Илона. Миллиардеру не понравилось, что это показали на общее обозрение. Также на страницах мировых изданий появились предупредительные сообщения о "потенциально опасных публикациях".

Репортер Раяр Мак (New York Times) сообщил, что его аккаунт заблокирован навсегда. При этом, Твиттер никак не предупреждал и не дал объяснений.

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