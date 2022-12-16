Меган и Гарри: главные откровения о королевской семье от герцогов Сассекских

Netflix выпустил вторую часть документального сериала, в котором супруги откровенничают о скандалах.

Автор: Шапарь Анастасия

15 декабря вышли последние 3 серии документального сериала о членах королевской семьи Великобритании, которые сложили полномочия, - "Меган и Гарри". В новых сериях, в частности, принц Уильям, старший брат главного героя и будущий король, открылся совсем с другой стороны.

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Принц Гарри рассказал, что был в ужасе, когда Уильям кричал на него на семейном собрании, где обсуждался их уход из семьи. Его отец, король Чарльз III, также говорил неправдивые и неприятные вещи. Ныне покойная королева лишь тихо сидела. Когда таблойды начали об этом писать, то Букингемский дворец выпустил опровержение якобы от имени Сассекских, защитив репутацию принца Уильяма. Тогда Маркл плакала, что монаршая семья вступилась за будущего короля, но Гарри и Меган ни разу не защитила.

После этого отношения между братьями испортились. Когда они встретились на похоронах дедушки, принца Филиппа, то Гарри почувствовал лишь формальные улыбки и ополчившихся против него отца с братом.

Однако, принц признался, что скучает по семье и Британии, но при этом уже свой дом называет Калифорнию.

Пара переехала в Штаты в 2020 году. Netflix

Когда Сассекские судились против клеветы Daily Mail, личный помощник принца Уильяма дал показания против Меган Маркл с разрешения своего начальника.

Также стало известно, что Елизавете II запретили видеться с внуком, о чем принц узнал случайно. Королева пригласила их в гости, но когда они уже направлялись к ней, прислуга сообщила, что встреча с Ее Величеством отменяется.

"Я позвонил ей и сказал: "Мне говорят, что ты занята". Она ответила: "Да, я не знала об этом. Но мне сказали, что я занята всю неделю", и я такой: "Вау"," - вспоминает Гарри.

Меган Маркл рассказала, что из-за скандальных статей у нее случился выкидыш в 2020 году. Пара только переехала в Монтесито из Британии, актриса показывала подруге их новый дом. Как вдруг Меган упала на пол и случилось страшное. Гарри, рассказывая эту ситуацию со своей сторон, обвинил журналистов, которые поливали его жену грязью и опубликовали ее личное письмо отцу.

Интересно также и то, что Маркл была настолько в отчаянии из-за газетной войны против нее, что в первую беременность хотела покончить с собой. Однако Гарри в последний момент помешал.