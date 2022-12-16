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Маси Найем об отце: Рад, что он никогда не узнает, что я курю и что поранился на войне

Воин ВСУ летом получил ранение головы, потеряв один глаз.

Автор: Шапарь Анастасия
Маси Найем об отце: Рад, что он никогда не узнает, что я курю и что поранился на войне
Маси Найем.

Украинский адвокат, военнослужащий ВСУ Маси Найем трогательно вспомнил о покойном отце в его день рождения. Мужчина умер год назад. В Фейсбуке герой выразил благодарность отцу.

Маси признался, что рад, что его папа никогда не узнает, что его сын курит и получил ранение на войне.

"Очень хочу ему сказать, что люблю его. Очень люблю. И еще... Я очень благодарен ему, что он нас забрал с войны в Украину. Потому что мое детство с шести лет было наполнено другим миром, ценностями. Без войны. Если у вас есть такая возможность – сделайте это, ваши дети точно будут вам благодарны,” – высказался Найем.

Семья адвоката эвакуировалась из Афганистана. При этом воин добавил, что извиняется, "если лезет с советами, когда не просят".

Военнослужащий также обратился к пользователям: "И если у вас еще живые родители - обнимите их и очень искренне напомните, что вы их любите. Ведь когда их не станет - этого будет очень не хватать".

Ранее мы писали, что Притула рассказал о новых привычках украинцев в войну.

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Теги:
украинская армия

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