Пугачева призналась, как реагирует на травлю ее семьи

Певица выехала в Израиль после начала полномасштабной войны.

Автор: Шапарь Анастасия

После того, как российская певица Алла Пугачева выехала за границу после начала полномасштабной войны в Украине, пропагандисты активно занимаются публичной травлей ее семьи. В Инстаграме она призналась, как ей удается справляться с негативом из-за антивоенной позиции ее с мужем, Максимом Галкиным.

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Заказную травлю Пугачева переносит так:

"Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, потому что не знают они что творят!" Вот и все. Всем привет," - отметила певица.

Ранее мы писали, что Остап Ступка не ждал поддержки в войне от российских деятелей культуры в первые дни вторжения.