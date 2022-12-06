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Остап Ступка не ждал поддержки в войне от российских деятелей культуры: При каждом случае они спрашивали, когда Крым отдадите

Актер подчеркнул, что война началась не 24 февраля, "звоночки" были давно.

Автор: Шапарь Анастасия
Остап Ступка не ждал поддержки в войне от российских деятелей культуры: При каждом случае они спрашивали, когда Крым отдадите
Остап Ступка.
открытые источники

Украинский актер Остап Ступка признался, что в первые дни полномасштабной войны, когда коллеги обращались к российским деятелям культуры, он уже тогда понимал, что это бесполезно. В интервью ЖВЛ артист отметил, что давно осознал - сознание россиян пропитано желанием забрать украинские земли и пропагандой.

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Ступка отметил, что любые обращения к коллегам из страны-агрессора не были услышаны.

"Как горохом о стену. Я ничего и не ожидал. Знаете, это же не началось 24. Это накапливалось годами. При каждом случае они спрашивали: "Когда Крым отдадите?" Вместо: "Доброе утро", – рассказал актер.

Также он добавил, что это было якобы в шутливой форме. Однако уже точно Остап понимал, это все - влияние российской пропаганды.

Ранее мы писали, как Остап Ступка поддержал сына Дмитрия после развода, а также рассказал о своих отношениях с молодой женой.

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Теги:
Война в Киеве, Остап Ступка, российские актеры

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