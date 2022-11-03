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Кричевский рассказал о своем доме, в котором хозяйничали оккупанты

Гарик Кричевский заставляет себя войти в свой дом, где побывали российские захватчики.

Автор: Дмитрий Сыч
Кричевский рассказал о своем доме, в котором хозяйничали оккупанты
Россияне украли у Кричевского немало техники
instagram garikkrichevskyi

Украинский исполнитель песен в стиле российского шансона Гарик Кричевский пострадал от визита российских оккупантов в его дом на Киевщине. Артист отметил, что ему до сих пор психологически тяжело заходить в помещение после того, как там хозяйничали захватчики.

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В этой обители, расположенной неподалеку дома Ирины Билык, перед войной собиралась поселиться семья Кричевского. Об украденном россиянами Гарик рассказал для "ЖВЛ".

Недвижимость 59-летнего заслуженного артиста Украины стоит в селе Березовка.

"Наш городок был под оккупацией. В наших домах жили оккупанты. А впоследствии там были тяжелые бои, и там пострадали наши дома. Некоторые дома нашего городка – их вообще нет", – описал ситуацию с собственностью Кричевский.

Гарик не досчитался в доме многих вещей. Но дорогой музыкальный инструмент захватчики не украли. Исполнитель считает, что они просто не знали его цену:

"Я не смог зайти, я не был там. Украли почти всю технику. Единственное, что осталось, – это гранд-пиано, музыкальный инструмент мой такой антикварный, который мне привезли из Америки. Они просто не поняли, что это. Например, украли телевизоры. Они не знали, что этот инструмент дороже этих телевизоров".

К слову, от российских оккупантов пострадали и дома других украинских знаменитостей. В частности, Ирины Билык и Олега Скрипки.

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Теги:
Украина, Россия, певец, шансон, Гарик Кричевский, недвижимость звезд

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