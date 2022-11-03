Жадан о звуках прилетов: Изменилось ощущение и восприятие многих вещей
Музыкант поведал, как слушал Pink Floyd, и в этот момент РФ ударила по городу, где он находился.
Украинский музыкант Сергей Жадан признался, что за звук прилета принял низкое звучание в песне британской рок-группы Pink Floyd, которую в тот момент слушал. В Инстаграме волонтер поразмышлял, как с войной поменялось ощущение многих вещей.
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""Какие интересные звуковые эффекты у них были в 70-е", – говорю я. Потом доходит, что это был прилет. За эти месяцы изменилось ощущение и восприятие многих вещей. Внутренне напрягаешься при каждом резком уличном звуке и не замечаешь дыма за окном," - поразмышлял Сергей.
Писатель опубликовал городской пейзаж, однако не рассказал, в каком городе находился в тот момент. Стоит отметит, что после 24 февраля Сергей остался в родном Харькове, несмотря на ежедневный российский террор.
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