Осадчая призналась, как война изменила ее жизнь: Не имею права жаловаться

Теледива заявила, что не имеет права жаловаться.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская ведущая Екатерина Осадчая призналась, что полномасштабная война полностью изменила ее жизнь. В комментарии Фактам артистка заявила, что в данный период жизни ее интересует только волонтерская деятельность и ее благотворительный проект "Найти своих".

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Осадчая поведала, что сейчас не выделяет какие-либо сложные периоды в последние месяцы.

"Сейчас, когда для проекта "Найти своих" еженедельно беру интервью у людей, которые ищут родных, были в плену, которых пытали, требуя перейти на сторону россиян, понимаю, что у меня не было тяжелого периода. Слава Богу, все мои родные живы, наше жилье целое, поэтому я не имею права жаловаться и говорить о том, что какой-то период был сложным. Мы все сражаемся, каждый на своем фронте. Иногда есть желание немного поскучать и, конечно, как и у каждого человека, у меня бывают времена отчаяния, но это проходит. Как говорят наши волонтеры: нашим ребятам в окопах тоже нелегко," - поделилась ведущая.

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