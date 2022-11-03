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Пропагандист Соловьев накинулся на семью Ефросининой: ведущая ответила

Рупор Кремля обозвал мужа теледивы, а саму Ефросинину - "дочкой магаданских служащих".

Автор: Шапарь Анастасия
Пропагандист Соловьев накинулся на семью Ефросининой: ведущая ответила
Соловьев назвал высказывания Евросининой "фашистскими".
открытые источники

Украинская ведущая Маша Ефросинина отреагировала на оскорбления и клевету со стороны российского пропагандиста Владимира Соловьева. Рупор Кремля задел не только теледиву, но и ее супруга Тимура Хромаева.

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В Инстаграме Маша опубликовала скриншоты с оскорблениями, где Соловьев обозвал ведущую "дочкой магаданских служащих", а ее высказывания "фашистскими". 

Оскорбления пропагандиста в сторону семьи украинки.
Оскорбления пропагандиста в сторону семьи украинки.
скриншот

"Король пропагандистских г*вна помоек салавьев учит украинский язык! Не дают покоя мальчишке мои видеообращения," - подчеркнула Ефросинина.

Оскорбления пропагандиста в сторону семьи украинки.
Оскорбления пропагандиста в сторону семьи украинки.
скриншот

Муж теледивы пошел защищать Украину в начале войны. Однако рупор Кремля заявил, что Хромаев якобы сбежал за границу в феврале. Также пропагандист обвинил мужчину в противозаконной деятельности.

Оскорбления пропагандиста в сторону семьи украинки.
Оскорбления пропагандиста в сторону семьи украинки.
скриншот

"Для этого господина, что высрает ложь, как дышит, есть немного уточнений: хорошее изучение украинского начинается с запечатления в своем мозгу "В Украине!" коренная крымчанка? Потому что Крым таки наш? И еще, пока ты, гнида, пишешь дешевую клевету на моего мужа, он осваивает такое крутое оружие вместе со своими побратимами из ВСУ, что тебе и твоей шобли скоро п*зда," - эмоционально ответила Маша Ефросинина. 

Ранее мы писали, что Андрей Хлывнюк эмоционально обратился к россиянам, которые выросли на его песнях.

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Теги:
Маша Ефросинина, пропаганда, Война в Киеве, Владимир Соловьев

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