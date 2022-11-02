Тарас Цымбалюк признался, что готов к новым отношениям

Весной актер расстался с женой и еще до недавнего времени заявлял, что пока любит только Тину.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский актер, секс-символ современного украинского кино - Тарас Цымбалюк - заявил, что готов к новым отношениям. В YouTube-проекте "Знайомі обличчя" артист отметил, что совершенно спокойно относится к общению с противоположным полом и поиску новых отношений.

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Отметим, что этой весной Тарас сообщил, что расстался с женой Тиной спустя два года отношений. До недавнего времени Цымбалюк открещивался от статуса холостяка и намекал, что еще не остыли чувства к жене. Однако, в сториз Инстаграма актера уже несколько раз попадала неизвестная красотка-блондинка.

Пока артист никак не комментирует личную жизнь, а лишь обтекаемо дает понять, что к новым романам готов.

"Найти девушку - это история, которая может длиться годами, а может произойти мгновенно: увидел человека, и все. Можно долго углубляться в этот вопрос и искать девушку. А можно просто отпустить ситуацию, и все произойдет на какой-нибудь вечеринке, лишь после одного взгляда. Я вот максимально отпускаю ситуацию," - откровенно рассказал Тарас.

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