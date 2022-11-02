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Анна Кошмал показала редкое фото с мужем

Звезда часто показывает сына, но личную жизнь с супругом - практически никогда.

Автор: Шапарь Анастасия
Анна Кошмал показала редкое фото с мужем
Анна Кошмал.
instagram smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал скрывает своего мужа от публики. Редкие фото со спины - это все, куда артистка пускает любопытный глаз поклонников. В Инстаграме Анна рассказала, что сейчас с ее супругом.

Кошмал решила пообщаться с поклонниками через рубрику "вопрос - ответ". Так, одним из вопросом оказался о муже актрисы, а точнее, о его делах.

Актриса поделилась семейным фото со спины, как возлюбленный несет сына на плечах. Пара воспитывает 4-летнего ребенка. Анна лаконично дала понять, что в семейной жизни у нее все хорошо.

"Все с ним хорошо, не переживайте," - ответила на вопрос о муже Кошмал.

Анна показывает мужа только без лица
Анна показывает мужа только без лица
instagram smorkovkina

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Теги:
Анна Кошмал, личная жизнь

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