На Холостяк пришла бывшая Тараса Цымбалюка: актер отреагировал

Актер посмеялся с экс-возлюбленной в комментариях под ее фото с Холостяка.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский актер Тарас Цымбалюк отреагировал на участие своей бывшей девушки, актрисы Виктории Варлей, в романтическом реалити "Холостяк-12". К слову, актерская пара ранее не подтверждала свой роман, поэтому об их связи стало известно только сейчас.

Читай также: Цымбалюк и Суровцев продемонтрировли свои накачанные мышцы

Варлей, которая отправилась на проект с целью построить отношения с холостяком Алексом Топольским, поделилась снимком со съемок "Холостяка". В комментариях отметился звездный бывший, съязвив, что знает о будущем Виктории в проекте.

"Жаль, что тебя выгонят в третьем эфире," - написал Тарас.

Варлей не оставила это без внимания: "Я тебе больше ничего по секрету не скажу, обезьяна ты".

К слову, во время первой серии реалити актриса заявила, что они с Цымбалюком встречались 3 года, однако из-за постоянного напряжения в паре они расстались.

"Два актера в семье — это катастрофа. Это тот случай, когда ты играешь на сцене, в кино и дома," - призналась Варлей.

Ранее мы писали, что Топольский отреагировал на хейт касаемо украинского дубляжа "Холостяка".