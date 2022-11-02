Анатолич о жизни в войну: Мне так же тяжело, как и вам

Интервьюер подчеркнул, что сейчас весь шоу-бизнес объединился ради общей победы.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий Анатолий Анатолич поразмышлял об украинском шоу-бизнесе в военное время. В Инстаграме шоумен подчеркнул, что это не геройство, а единственный способ всем украинцам выжить.

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Анатолич отметил, что после победы будут разговоры о том, кто больше собрал, кто больше купил и кто больше концертов дал. Однако, по словам шоумена, сейчас каждый артист чувствует ответственность перед всем народом. Быть вместе со своими людьми, показать, что все хорошо, вместе плакать и радоваться.

"Кому дали орден, а кому нет. Но это такое. Будет и будет. Я по этому поводу не переживаю, да и ордена у меня нет. Но сейчас да. Ты выступаешь, делаешь видео для ютюб, для инста, ведешь аукционы, освещаешь, поддерживаешь, помогаешь и т.д. А как может быть иначе? Звезды многое получали от своей популярности. Бенефиты, гонорары, дорогие автомобили, отдых по всему миру, перелеты бизнесом, бесплатные рестораны и кроссовки. А теперь все лидеры мнений почувствовали, что популярность это не только плюшки, но и огромная ответственность. И это ты чувствуешь, когда заходишь в магазин в Изюме, и видишь взгляды людей, которые счастливы, что ты с ними. Что ты не где-то спрятался," - подумал Анатолий.

Интервьюер также добавил, что в военное время не зарабатывает.

"Я не зарабатываю. Мне так же тяжело, как и вам, кто здесь со мной в инста, например. Я много работаю, немного зарабатываю, хотя мог бы пробовать зарабатывали за границей. Но я продолжаю делать то, что сейчас делаю. И знаю. почему сейчас да. И принимаю это. Заработаю потом," - отметил Анатолич.

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