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Сагайдачная поведала, общается ли с Оксаной Байрак

Муж актрисы был продюсером студии кинорежиссерки.

Автор: Шапарь Анастасия
Сагайдачная поведала, общается ли с Оксаной Байрак
Евгений Третяк и Анна Сагайдачная.
instagram annasagaidachnaya

Украинская актриса Анна Сагайдачная поделилась, общается ли она или ее супруг Евгений Третяк с кинорежиссером Оксаной Байрак. Муж актрисы был правой рукой, а также продюсером студии Байрак.

В интервью Алине Доротюк Анна призналась, общение сошло на нет. За молчаливую поддержку путинской диктатуры Оксану заблокировали в Украине.

Оксана Байрак.
Оксана Байрак.
открытые источники

"Мы не общаемся, каких-то разговоров не было во всяком случае у меня. И оно остановилось, ни туда-ни сюда. Мы сейчас просто наблюдаем. Оксана заблокирована в Украине, во всяком случае, я знаю, кто-то через VPN может зайти и смотреть. У меня ее страница закрыта, у меня нет VPN, я ни за кем не наблюдаю. Но периодически что-то прилетает от моих подписчиков, которые какие-то скрины мне присылают: "А вот смотри, а вот смотри". Если честно, есть еще некоторый список людей, которым я дала время. Мне кажется, за 2-3 месяца можно было бы определиться," - подчеркнула Сагайдачная.

Актриса добавила, что в случае желания Оксаны встретиться, она согласится. Анна признается, что в начале вторжения Байрак писала их семье, спрашивая об их судьбе. Однако свою позицию не озвучивала ни Сагайдачная, ни режиссер.

Ранее мы писали, что MARUV вышла на связь впервые за 8 месяцев, но - ни слова о войне.

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Теги:
оксана байрак, Анна Сагайдачная

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